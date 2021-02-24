Более 100 очагов птичьего гриппа выявили в Южной Корее

Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 обнаружен на одной из птицеферм в южнокорейском Инчхоне провинции Кенгидо, передает zakon.kz со ссылкой на ИА REGNUM.

По состоянию на 23 февраля, на территории страны выявлен 101 очаг высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 28,6 млн голов домашней птицы.

По данным Yonhap News, ссылающегося на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, в настоящее время ветеринарные органы расследуют еще один предполагаемый очаг инфекции на птицеферме в городе Вончжу провинции Канвондо.

Как отмечается, в связи с этим в Южной Корее фиксируют рост цен на куриные яйца. В годовом исчислении они выросли на 48,1%. Между тем, стоимость куриного мяса стабилизировалась, увеличившись лишь на 9,2%.