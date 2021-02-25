Очередной взрыв газового баллона унес жизнь ребенка в Актюбинской области

Новая трагедия из-за газового баллона в Казахстане. На этот раз во взрыве погиб ребенок в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Взрывной волной снесло стены и кровлю частного дома. Погиб десятилетний мальчик, его отец и брат – с сильными ожогами в реанимации, передает КТК.

Состояние пострадавшего 1968 года рождения крайне тяжелое. Получил термические ожоги верхних конечностей, а также туловища – второй, третьей степени, с объемом 65-70%. зам. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров

Тело мальчика нашли под завалами, когда удалось потушить огонь.

В данный момент специальная комиссия выясняет все детали произошедшего. Чиновники обещают помочь с похоронами и выделили семье единовременную помощь в размере 140 тысяч тенге. Сейчас семье подыскивают новое жилье.

Стоит отметить, что село Мугалжар до сих пор не газифицировано. Поэтому местные жители используют баллоны.

Со слов соседей, вечером он занес (хозяин дома) газовый баллон в дом – для приготовления пищи или другой ситуации. При тушении пожара было обнаружено в доме два газовых баллона по 50 литров. начальник департамента по ЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев