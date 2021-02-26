Платонов получил должность в Nur Otan

Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.

Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а назначен Артур Платонов, - написал он.

Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля «Nur Otan»-а назначен Артур Платонов. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) February 26, 2021

Он выразил благодарность за проведенную работу предыдущему руководителю Комитета Павлу Олеговичу Казанцеву, избранному заместителем Председателя Мажилиса.

И добавил, что опыт Платонова будет способствовать усилению деятельности Комитета.