Сколько заведений Нур-Султана ввели вход по QR-коду

В целях предупреждения распространения короновирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства в Нур-Султане начата реализация пилотного проекта "Ashyq", передает zakon.kz.

По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, проект реализуется на таких объектах предпринимательства, как:

фитнес-клубы;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

боулинг-клубы.

Отмечается, что на сегодняшний день в Нур-Султане в пилотном проекте участвуют 35 объектов предпринимательства.

В ведомстве напомнили, что этот проект позволяет распознавать статус-COVID посетителя при входе на объекты, участвующие в пилотном проекте. Также он направлен на выявление людей, которые нарушают режим домашней самоизоляции, таким образом создавая опасность для других.

При выявлении посетителей подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) сотрудникам объекта бизнеса необходимо оперативно проинформировать территориальный департамент Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, - заключили в КСЭК.

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