Будущее финансового специалиста

Профессиональные требования к финансовому директору, аудитору, финансовому специалисту расширяются, на первый план постепенно выходят неспециализированные навыки, так же известные как soft skills.

Список задач меняется. Конечно, вы должны уметь оперировать цифрами, составлять отчетность и анализировать финансовые показатели. Но это уже не залог успеха. Как сохранить собственное конкурентное преимущество по сравнению с другими кадрами?

Ответ на этот вопрос довольно очевиден: получать международное подтверждение своей квалификации, совершенствовать и расширять знания. Эксперты ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита, выделяют следующие компетенции, которые точно пригодятся:

Технические навыки и этика: нужно придерживаться определенных стандартов, не нарушать принципов добросовестности, непредвзятости и скептицизма;

Интеллект (IQ): это не только образование, но и необходимость "идти в ногу" со временем, получать и использовать актуальные знания;

Креативность: пока этот навык недоступен искусственному интеллекту, поэтому он будет одним из самых востребованных в роботизированном будущем, и его развитию следует уделить особое внимание уже сейчас;

Ориентация в цифровом пространстве: интерес и знание об уже существующих и появляющихся технологиях, возможностях их применения. В рамках того, что финтех набирает стремительные обороты и то, что сегодня по запросу IT вакансии можно найти также предложения финансовых компаний, ни для кого не секрет;

Эмоциональный интеллект (EQ): еще одна область, которая точно не будет автоматизирована в ближайшем будущем. В основе EQ лежат четыре принципа: осознанность, самооценка, мотивация и адаптивность. Каждый из них позволяет освоить важные для жизни и бизнеса стратегии. Человек с высоко развитым EQ лучше осознает цели, реализует собственный потенциал и эффективно общается с людьми;

Опыт коммуникации с клиентами: чтобы добиться желаемых результатов, финансист предугадывает и понимает ожидания клиента;

Умение прогнозировать: для успешного ведения бизнеса необходимо уметь предугадывать будущие тренды, оценивать платежеспособность партнеров, используя минимум информации, определять потребность во вложениях и оптимизировать инвестиционный портфель компании.

Согласно исследованиям (Professional accountants – the future: Drivers of change and future skills ) в ближайшее время все больше будет расти ценность деловых связей и способность быстро адаптироваться к стремительно меняющемуся деловому пространству. Но этого недостаточно. Финансовая профессия, безусловно, подвержена влиянию глобализации. Для большей оптимизации бизнеса компетентность кадров в глобальном масштабе должна развиваться и поддерживаться на очень высоком уровне. Так появляется востребованность в сотрудниках, имеющих международный опыт, владеющих не только английским, но и другими иностранными языками, знающим профессиональную терминологию на них. Поэтому, чтобы построить успешную карьеру, вы должны быть профессионалом с аналитическим складом ума, иметь дополнительные квалификации и сертификаты, подтверждающие высокую компетентность.

На этом фоне возрастает ценность получения международных квалификаций в области финансов и бухгалтерского учета: специалисты, обученные в соответствии с существующими международными стандартами, лучше и глубже понимают бизнес-модели и процессы, умело используют технологии на благо бизнеса и стратегически видят развитие компании.

