Тысячи скворцов сбились в стаю в форме огромной птицы, чтобы отпугнуть хищников, передает zakon.kz.

Как сообщает meduza.io, фотограф Джеймс Кромби снял в начале марта стаю скворцов над озером Лох-Эннел в центральной Ирландии.

Выраженное стайное поведение перед гнездованием характерно для многих птиц, но у скворцов в подобные коллективы могут собираться более 700 тыс. птиц (в среднем около 30 тыс). Подобная стая - в английском она традиционно называется murmuration of starlings, то есть "шелест или шепот скворцов" (от характерного звука крыльев) - при движении принимает необычные очертания, исследованием которых занимаются в том числе физики. Доминирующая гипотеза о приспособительной роли такого поведения говорит о том, что, собираясь в такие стаи, птицы пытаются сбить с толку хищников, - говорится в сообщении.