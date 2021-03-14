Опубликован список погибших в крушении АН-26

14 марта 2021, 00:15
Фото: © Сергей МальгавкоТАСС

Опубликован список жертв авиакатастрофы под Алматы, передает zakon.kz.

По данным "Хабар 24", в результате крушения военного самолета погибли четыре человека:

  • старший лейтенант Досжан Баймуратов, 43 года,
  • сержант Евгений Васильков, 34 года,
  • лейтенант Мухтар Сагинбаев, 26 лет,
  • майор Габит Барлыкбаев, 34 года.

13 марта под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.

В Комитете национальной безопасности РК сообщили, что воздушное судно АН-26 (бортовой номер 02) принадлежит Авиационной службы КНБ РК.

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