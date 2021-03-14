CNN сообщает о неудачных попытках Вашингтона связаться с КНДР

США уже почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по разным дипломатическим линиям, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США, в начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден попросил свою команду нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.

Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна.

Отмечается, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года, "несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США".