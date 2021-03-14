Извлечен черный ящик разбившегося под Алматы АН-26

О предпринимаемых мерах после авиационного происшествия рассказали в КНБ РК, передает zakon.kz.

Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей Комитета национальной безопасности, Министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (т.н. "черный ящик") извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время. пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что с родными и близкими работают психологи, а также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в Алматы.

Также сообщается, что специальным выделенным бортом организован перелет родителей Е. Василькова из Петропавловска в Алматы.

Комитетом национальной безопасности проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий, - заключили в КНБ.