Пыльная буря и туман. Прогноз погоды на 17 марта 

Синоптики представили прогноз погоды на 17 марта, передает zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и юго-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".
В Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами – пыльная буря.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами – усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Атырауской, днем в Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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