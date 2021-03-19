В каких регионах полностью запрещены мероприятия на Наурыз

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса по Казахстану врачи рекомендуют провести предстоящие праздничные выходные дни в узком семейном кругу, сообщает zakon.kz.

Также в комитете санитарно-эпидемиологического контроля советуют все концерты, спектакли, выставки, состязания айтыскеров и другие праздничные мероприятия проводить в онлайн формате.

Стоит отметить, что проведение тех или иных мероприятий зависит от зоны эпидемиологического риска, в которой находится регион на момент проведения мероприятия.

Так, в "красной зоне" - запрещено проведение любых мероприятий, в "желтой зоне" - с заполняемостью не более 20%, в "зеленой зоне" - не более 30%. Важно отметить, что запрещены мероприятия, предусматривающие непосредственный контакт людей, в том числе – спортивные состязания (борьба, аударыспақ и др.), - добавили в ведомстве.

По данным Минздрава, на 19 марта в "красной" зоне располагаются Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.

Кроме того, во избежание пищевых отравлений запрещается приготовление и употребление пищевых продуктов в местах проведения мероприятий.