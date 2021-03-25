Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной брата правителя Дубая

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграммы соболезнования президенту ОАЭ Шейху Халифу бен Заиду Аль Нахаяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая Шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Елбасы.

С глубокой скорбью воспринял весть о кончине Шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума. В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования вам и всему народу Объединенных Арабских Эмиратов. Всю свою жизнь Шейх Хамдан посвятил служению во благо народа и защите интересов соотечественников. С момента создания Объединенных Арабских Эмиратов он занимал ответственные государственные посты. Он был выдающейся личностью, внесшей существенный вклад в процветание своей Родины и оставившей неизгладимый след в ее истории. Уверен, что его светлый образ навсегда останется в памяти людей, - говорится в телеграммах.

Ранее стало известно, что в ОАЭ скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум - старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

Хамдан Аль Мактум - второй по старшинству сын эмира Дубая, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, скончавшегося в 1990 году. Он возглавлял министерство финансов Дубая с 1971 года, с того момента, как был сформирован первый кабинет министр ОАЭ.