Пять судов с 60 тыс. овец и 421 коровой стояли в пробке из-за блокировки Суэцкого канала

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта, из-за блокировки Суэцкого канала в течение шести дней в пробке стояли пять судов с 60,4 тыс. овец и 421 коровой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает ведомство, суда с живым скотом следовали из Испании и Румынии в Саудовскую Аравию. По согласованию с управлением Суэцкого канала, рассказал министр Ас-Сейид аль-Кусейр, на борт этих судов поднялись три ветеринарные бригады, которые осмотрели животных.

По словам министра, "общее состояние здоровья животных на всех пяти судах хорошее, никаких признаков эпидемий или инфекционных заболеваний нет". Им было предоставлено 190 тонн кормов и 120 тонн воды.

В понедельник был открыт проход по каналу, заблокированному застрявшим поперек русла контейнеровозом Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen. Инцидент произошел в условиях сильного ветра и песчаной бури. Шесть дней понадобилось для того, чтобы стащить судно с мели с помощью 14 мощных буксиров, а до этого были проведены дноуглубительные работы.

В результате в очереди на проход выстроились 422 судна. Уже к утру вторника управление канала рассчитывает на проход 113 судов в обоих направлениях.