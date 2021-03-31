Разработчики QazCovid-in подтвердили заказ флаконов под вакцины из Китая

Для вакцины требуются флаконы из стекла, соответствующего определенным техническим требованиям, поэтому выбор был сделан в пользу стеклянной тары, производимой в Китае. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Для производства нашей вакцины, которая будет реализовываться во флаконах мы закупили соответствующие виды флаконов. Здесь не каждый флакон подойдет, только определенный, сертифицированный. Мы заказали в КНР. Эти пустые флаконы в количестве 3 млн единиц поступили к нам в институт. Они пустые, в будущем в них будет разливаться наша вакцина. Кунсулу Закарья.

По ее словам, имеются определенные жесткие требования к составу стекол, из которого производятся данные флаконы.

Самое главное условие, чтобы этот состав соответствовал требованиям фармакопеи РК. Поэтому технические характеристики к флаконам мы подбирали, исходя из требований фармакопеи РК. Подобрали компанию, которая находится в Шанхае. Многие страны закупают эту продукцию именно у них, поскольку этот товар сейчас является остродефицитным. Получение флаконов, конечно же, имело определенные сложности, но правительство приложило все усилия, чтобы мы могли получить и в скором времени транспортировать их в Казахстан, - пояснила она

Гендиретор добавила, что на сегодня груз уже территории Казахстана и ученые могут проводить работы с данными флаконами.

Естественно мы должны провести определенные этапы стерилизации, тщательную помывку. Все эти этапы начаты в институте, и к концу апреля у нас уже будет первая партия наших вакцин, - заключила спикер.

Так, 26 марта некоторые казахстанские СМИ опубликовали интервью с послом Китая в Казахстане Чжаном Сяо. Дипломат заявил о прибытии в страну "3 млн флаконов вакцины". Позже журналисты спросили министра здравоохранения о поставке препарата. Алексей Цой ответил, что сами вакцины не прибыли, работа пока находится на стадии переговоров.

Оксана Скибан, Нур-Султан.