Можно приподнять асфальт. Ответственный за дороги чиновник признался во взятках

Руководство Отдела жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Мунайлинского района Мангистауской области пойдут под суд, передает zakon.kz.

Как сообщили в Антикоре, завершено досудебное расследование в отношении руководства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог" аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки в размере 1 млн тенге. Деньги были получены от юридических лиц за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе.

В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало, - сообщили в Антикоре.

Там напомнили, что упоминаемые дороги не раз подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и населения.

В социальных сетях и СМИ размещались публикации, отражающие некачественную работу по укладке асфальта. На одном из видео мужчина легко приподнимает и отламывает свеженький асфальт.