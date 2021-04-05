Курс доллара еще немного повысился

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,19 (+0,35), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,7-429 тенге, евро – 502,5-504,5 тенге, рос. рубль - 5,6-5,67 тенге.

Между тем цены на нефть снижаются на торгах 5 апреля.

Так, майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,93%, составив $60,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,97% — до $64,23 за баррель.