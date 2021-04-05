Врачей Алматы обвинили в смерти девушки. Больницу обещают проверить

Комитет медицинского и фармацевтического контроля планирует проверить больницу, в которой скончалась алматинка Зайтуна Хусаинова. Родные умершей считают, что ее смерть наступила из-за ошибок врачей, передает zakon.kz.

20 января этого года в реанимации 7-й городской клинической больницы Алматы скончалась Зайтуна Хусаинова. Ее сестра Гульмира Хусаинова полагает, что девушка скончалась из-за ошибок в лечении.

По ее словам, первая ошибка заключается в том, что в реанимации во время установки подключичного катетера ей прокололи яремную вену, из-за чего открылось кровотечение. Это привело к анемии и снижению общего белка. Вторая ошибка – ей начали ставить препарат "Альбумин", на который у девушки непереносимость. Третья ошибка: пациентке стали проводить химиотерапию и пульстерапию без контроля врача, не соблюдая при этом сроки и время, которые важны при лечении.

В феврале родные обратились в полицию и в Комитет медицинского и фармацевтического контроля по факту смерти Зайтуны Хусаиновой.

Сестра умершей утверждает, что полиция не открыла дело, так как ждет результаты заключения Комитета медицинского и фармацевтического контроля. А сам Комитет продлевает сроки на исполнение.

Редакция обратилась в полицию Алматы. Там сообщили, что заявление по факту смерти Хусаиновой зарегистрировано и направлено по территориальности в УП Наурызбайского района.

В настоящее время, согласно существующему регламенту, материал направлен в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля, на основании заключения которого будет дана квалификация и по делу принято окончательное решение, - говорится в сообщении.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля тоже отреагировали на обращение родных умершей. Там сообщили, что Департаментом Комитета по городу Алматы запланирована внеплановая проверка в КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №7".

В ведомстве отметили, что о результатах внеплановой проверки будет сообщено автору обращения.