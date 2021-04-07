По-летнему тепло будет на юге Казахстане. Прогноз погоды на три дня   

7 апреля 2021, 16:28
Фото: pxhere.com

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 апреля, сообщает zakon.kz.

Циклон с районов Черного моря вызовет неустойчивую погоду на большей части Казахстана, с которым ожидается выпадение осадков, в центре сильные осадки, местами гололед.

В западной части территории с выносом теплых воздушных масс прогнозируется значительное повышение температуры, - сообщили в ведомстве.

Местами по стране будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.


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