По-летнему тепло будет на юге Казахстане. Прогноз погоды на три дня   

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 8-10 апреля, сообщает zakon.kz.

Циклон с районов Черного моря вызовет неустойчивую погоду на большей части Казахстана, с которым ожидается выпадение осадков, в центре сильные осадки, местами гололед.

В западной части территории с выносом теплых воздушных масс прогнозируется значительное повышение температуры, - сообщили в ведомстве.

Местами по стране будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.