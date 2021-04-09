До 3190 увеличилось число умерших от коронавируса казахстанцев

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 апреля, сообщает zakon.kz.

На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 843 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 517 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 19 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 3190 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 7 апреля 2021 года зарегистрировано 104 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 172 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 51 159, случаев с летальным исходом - 721, всего выздоровели – 49 648 человек.