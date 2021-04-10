Казахстанские звезды делятся впечатлениями от вакцинации

Выбор в пользу вакцинации сегодня делают и известные казахстанцы - звезды спорта и шоубизнеса. Все чаще в очереди на прививку можно увидеть актеров, певцов и олимпийских чемпионов, сообщает zakon.kz.

Привиться они решили для того, чтобы вернуться к привычной жизни, чаще путешествовать, а самое главное, не подвергать риску близких, передает Первый канал "Евразия".

Казахстанский актер и блогер Ануар Нурпеисов пошел делать прививку от коронавируса в числе первых, когда это стало доступно для всех категорий граждан. Первую дозу "Спутник-V" получил в поликлинике пару дней назад. Перед этим тщательно изучил информацию о вакцинации в открытых источниках. Говорит, весь процесс занял не больше 20 минут. Потом в течение суток была ломота в теле и ненадолго поднялась температура до 38 градусов.

Я не сколько боюсь за свое здоровье, я смогу перенести, я уверен за свой иммунитет, но я контактирую с бабушкой. Я хочу поехать в Караганду, навестить свою бабушку. Нести риски я не хотел бы. Это разумный, рациональный и единственный, к сожалению, выход. Мы можем долго сидеть и ждать, пока коронавирус не скосит всех слабых, мы все переболеем. Я за то, чтобы побыстрее все вакцинировались и не верили во всякие сказки. актер, блогер Ануар Нурпеисов

Сегодня, чтобы сделать прививку, достаточно записаться заранее и взять с собой удостоверение личности. Причем получить вакцину можно в любой поликлинике, независимо от того, где вы зарегистрированы. Никаких проблем не возникло и у певца Али Окапова. Свой укол он получил в медицинском центре Алматы. Вместе с ним защитить себя от вируса решили и его коллеги по цеху - Ержан Мухатаев и Диас Аблаев. Прошло два дня, и нет никаких побочных эффектов, кроме небольшой слабости.

Я ждал, когда наступит очередь простых горожан, как мы. Я выбрал свое будущее, свое здоровье, безопасность своих близких. Это моя гражданская позиция. Я не хотел быть разносчиком, не хотел сам болеть, я и не болел. Так как я старший мужчина в доме, я решил на себе попробовать, показать и проверить, что моим близким ничего не грозит от этого. На данный момент результат говорит за себя: все хорошо. певец Али Окапов

В пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы рассказали: чтобы выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, нужно вакцинировать 75% населения. То есть чем больше будет охват, тем больше шансов нам всем вернуться к прежнему ритму жизни и свести пандемию на нет. Среди тех, кто этого очень ждет, именитые спортсмены, соскучившиеся по массовым соревнованиям.

Для меня это важно, я еще не вакцинировался. Хочу на днях это сделать, чуть-чуть не успеваю. Много людей это делают и это правильно. Рано или поздно весь мир будет делать вакцины. Я очень переживаю за себя, за близких своих! двукратный чемпион олимпийских игр по тяжелой атлетике Илья Ильин

Только в Алматы действует 182 прививочных пункта. Кроме того, скоро получить прививку можно будет в 31 ТЦ мегаполиса. Количество мест вакцинации, обещают власти, будет увеличиваться. Массовая иммунизация в мегаполисе начнется уже 13 апреля. Тогда ожидается поступление большой партии "Спутника". В городе планируют вакцинировать не менее 1 млн жителей.