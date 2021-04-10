У кого чаще бывают осложнения после коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет, - сказал он в эфире канала "Россия 24".

По его словам, необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

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