На фото с Марса заметили невозможное природное явление

На свежей фотографии с американского аппарата Perseverance заметили необычное явление, напоминающее радугу, сообщает zakon.kz со ссылкой на 4pda.ru.

Этот странный снимок сильно озадачил фанатов космоса. Они никак не могли понять - почему в атмосфере планеты, где нет дождя и воды появляется радуга. Через что так преломляются лучи солнца?

Пользователи выдвинули несколько вероятных объяснений: кто-то говорил о пылинках, другие о бликах и оптических артефактах.

В NASA объяснили - откуда на снимках с марсохода взялась радуга.

В NASA заявили, что перед нами лишь блик от Солнца, попавший на механизм линзы Hazcam ровера Perseverance. Однако среди научного сообщества все же есть и более любопытная точка зрения. Один из членов команды Лаборатории реактивного движения NASA напомнил, что похожее изображение появлялось еще во время миссии Pathfinder в 1990 году. Указывается, что в атмосфере планеты до сих пор могут находиться частицы льда, способные вызывать подобный эффект.