На фото с Марса заметили невозможное природное явление

На свежей фотографии с американского аппарата Perseverance заметили необычное явление, напоминающее радугу, сообщает zakon.kz со ссылкой на 4pda.ru.

Этот странный снимок сильно озадачил фанатов космоса. Они никак не могли понять - почему в атмосфере планеты, где нет дождя и воды появляется радуга. Через что так преломляются лучи солнца?

Пользователи выдвинули несколько вероятных объяснений: кто-то говорил о пылинках, другие о бликах и оптических артефактах.

В NASA объяснили - откуда на снимках с марсохода взялась радуга.

В NASA заявили, что перед нами лишь блик от Солнца, попавший на механизм линзы Hazcam ровера Perseverance. Однако среди научного сообщества все же есть и более любопытная точка зрения. Один из членов команды Лаборатории реактивного движения NASA напомнил, что похожее изображение появлялось еще во время миссии Pathfinder в 1990 году. Указывается, что в атмосфере планеты до сих пор могут находиться частицы льда, способные вызывать подобный эффект.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW