Рахим Ошакбаев возглавил Республиканскую специальную мониторинговую группу, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы. Ранее стало известно, что возглавлявшая Республиканскую специальную мониторинговую группу (СМГ) внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Айгуль Соловьева назначена внештатным советником главы Антикора Алика Шпекбаева. Соответственно, по принципу меритократии руководителем СМГ назначен Рахим Ошакбаев.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя. Рахим Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований "TALAP".

Рахим Ошакбаев родился 30 июля 1976 года в Восточно-Казахстанская области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1999)

Экономист

· Обучение по международной образовательной программе в Central Asia-Caucasus Institute at Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies (SAIS) в Вашингтоне (с 04.2016)

Трудовой стаж:

· Главный бухгалтер, управляющий директор, заместитель председателя правления в финансово-лизинговой компании АО "КазАгроФинанс" (2001-07.2002);

· Председатель правления финансово-лизинговой компании АО "КазАгроФинанс" (07.2002-10.2003);

· Руководитель проекта по развитию лизинга в Казахстане в Международной финансовой корпорации Всемирного Банка (IFC) (10.2003-02.2004);

· Предприниматель, генеральный директор частной компании (02.2004-01.2008);

· Генеральный директор ТОО "Аналитический центр экономической политики АПК" (06.2009-05.2011);

· Директор информационно-аналитического департамента, управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына" (05.2011-02.2012);

· Первый заместитель Председателя Правления НЭПК "Союз "Атамекен" (02.2012-2013);

· Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей (09.2013-08.2015);

· Вице-министр по инвестициям и развитию РК (08.2015-19.03.2016);

· Директор центра прикладных исследований "Талап" (с 2016)