Российский боец Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы немного общались с Федором. У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, - заявил на пресс-конференции президент организации Bellator Скотт Кокер.

По его словам, это прощальный тур российского бойца.

Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности, - добавил президент Bellator.

44-летний Федор Емельяненко является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Он провел последний поединок в декабре 2019 года - нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.