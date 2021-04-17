Космический корабль приземлился в степи Казахстана 

Космический корабль "Союз МС-17" приземлился в степи Казахстана, сообщает zakon.kz.

Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17" с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата. Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову, затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.

В 07.55.12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее.

Добро пожаловать на Землю! pic.twitter.com/VLlzmOsLLq — РОГОЗИН (@Rogozin) April 17, 2021

По информации РИА Новости, на землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Командир экипажа Сергей Рыжиков доложил об отличном самочувствии команды астронавтов.

Welcome home! At 12:55am ET (4:55 UT), after 185 days in space, Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov & Sergey Kud-Sverchkov of @Roscosmos touched down in their Soyuz spacecraft on the steppe of Kazakhstan. pic.twitter.com/cOVT9M9Tmf — NASA (@NASA) April 17, 2021

Американка Кэтлин Рубинс дважды выходила в космос. НАСА включило ее в группу астронавтов для подготовки к пилотируемым лунным экспедициям в рамках программы "Артемида".

Экипаж "Союза МС-17" отправился в космос 184 суток назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, выполнив часть из запланированных работ на поверхности станции.

Также космонавты за время экспедиции загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя небольшая утечка воздуха все еще продолжается.

После их отбытия на МКС остались семь человек.