Космический корабль приземлился в степи Казахстана 

Космический корабль "Союз МС-17" приземлился в степи Казахстана, сообщает zakon.kz.

Все три члена экипажа космического корабля "Союз МС-17" с помощью спасателей вышли из спускаемого аппарата. Первым из корабля спасатели помогли выбраться командиру Сергею Рыжикову, затем астронавту Кэтлин Рубинс. Ей вручили букет цветов. Последнего извлекли Сергея Кудь-Сверчкова. Каждому после этого надели медицинскую маску.

По информации РИА Новости, на землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Командир экипажа Сергей Рыжиков доложил об отличном самочувствии команды астронавтов.

Welcome home! At 12:55am ET (4:55 UT), after 185 days in space, Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov & Sergey Kud-Sverchkov of @Roscosmos touched down in their Soyuz spacecraft on the steppe of Kazakhstan. pic.twitter.com/cOVT9M9Tmf