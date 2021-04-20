Создание Суперлиги: "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси" хотят исключить из ЛЧ

Английские "Манчестер Сити" и "Челси", а также мадридский "Реал" - три полуфиналиста нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов - могут исключить из ЛЧ. Об этом заявил член исполкома УЕФА Йеспер Меллер, передает zakon.kz со ссылкой на rg.ru.

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Причина - участие этих клубов в создании европейской Суперлиги, в которую пока входят 12 клубов и которым грозят санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

Клубы должны покинуть турнир. Ожидаю, что это произойдет уже в пятницу (23 апреля на внеочередном заседании исполкома УЕФА - прим. ред.). Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов, - цитирует Reuters Меллера.

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Как отмечается, в случае исключения "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси", единственным участником ЛЧ останется французский "ПСЖ", который воздержался от присоединения к Суперлиге.

Первые полуфиналы Лиги чемпионов должны быть сыграны 27 и 28 апреля. "Реал" встречается с "Челси", а "Манчестер Сити" - с "ПСЖ".