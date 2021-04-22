Токаев поручил пересмотреть варианты использования автобусных полос

Касым-Жомарт Токаев поручил расширить спектр использования выделенных для автобусов полос, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, Президент отметил важность грамотного выстраивания автомобильных потоков внутри городов.

В этой связи поручаю Правительству и акимам решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже, - сказал Токаев.

Он отметил, что в городах нужно создать единые центры управления транспортным движением.

В задачи центров будет входить координация работы уполномоченных органов в этой сфере, а также рассмотрение жалоб и предложений граждан, например, по вопросам отсутствия дорожных знаков, неработающих светофоров и так далее. Поручаю Правительству совместно с акимами регионов принять меры по созданию таких центров в регионах. Президент РК