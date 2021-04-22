Тонны сельди выбросились на берег и накормили сотню россиян

22 апреля 2021, 17:49
Фото: primamedia.ru

Тонны сельди выбросило на берег в Сахалинской области, сообщает zakon.kz.

Предприимчивые жители ближайших сел начали приходить с мешками и ведрами к побережью.

Руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" (ЭВС) Дмитрий Лисицын на своей странице в Instagram опубликовал видео происходящего.

На юге Сахалина, в заливе Анива, возле города Корсаков снова хорошие подходы на нерест тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада! Но я бы предостерег от заявлений о том, что сахалино-хоккайдская сельдь уже восстановилась. Нет, это пока все еще только начало процесса восстановления, и ее промышленный вылов ни в коем случае нельзя сейчас разрешать. Особенно это касается промышленного рыболовства у берега - там, где сейчас идет нерест, - отмечено в сообщении.

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Публикация от Дмитрий Лисицын (@lisitsyn_sakhalin)

Ихтиолог Наталья Володькина пояснила "Известиям", что выброс рыбы не связан с аномалиями.


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