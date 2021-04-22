Источник: УЕФА перенесет три матча Евро-2020 из Дублина в Петербург

УЕФА перенесет три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко Против".

Официально о переносе игр из Ирландии в Россию объявят в пятницу, 23 апреля после заседания исполкома. При этом один матч плей-офф, который должен был пройти в Дублине, состоится в Лондоне.

В Дублине планировалось провести следующие матчи группового этапа: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня).



Напомним, что Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля.

Матчи Евро-2020 могли перенести из Ирландии в связи с тем, что правительство страны не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.