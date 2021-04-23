На 30 млрд тенге вырастет бюджет Павлодарской области: Куда направят деньги?

В Павлодарской области изменили подходы к бюджетному планированию, что благоприятно сказалось на объеме региональной казны. В частности, в результате анализа доходов до конца этого года удалось обеспечить поступления в 10 млрд тенге, а вследствие выпуска ценных бумаг – почти в 15 млрд тенге. Всего же бюджет региона вырастет на 27,6 миллиарда тенге, или на 10% к утвержденному объему. Деньги направят на социальную сферу.

Уточнения в бюджет Павлодарской области на 2021-2023 годы внесли на очередной сессии маслихата.

Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области Ирина Назарчук, в этом году в регионе продолжится ремонт и модернизация школ. Работы почти на 5 миллиардов тенге запланированы в 41 учебном заведении. Кроме того, средства выделяются на поощрение одаренных детей и надбавки к зарплатам педагогов.

Выделено 568 миллионов тенге на оплату педагогам дополнительных часов и работы с дежурными классами, - отметила Ирина Назарчук. - Для поддержки и развития молодежных инициатив предусмотрена денежная премия "Тәуелсіздік ұланы" для 300 талантливых детей в размере 50 МРП (145 850 тенге).

4,7 миллиарда тенге предусмотрено для завершения строительства семи жилых домов на 927 квартир. 135 миллионов тенге направляют на подведение коммуникаций к объектам жилищного строительства в Экибастузе и селе Галицкое Успенского района. Почти 390 миллионов тенге пойдут на строительство сетей в Баянауле к тем участкам, куда ранее не подвели централизованный водопровод.

Другим приоритетом при уточнении бюджета стала общественная безопасность. Для материально-технического оснащения полиции направят 931,9 миллиона тенге, еще 213 миллионов – для бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы 112. В сельском хозяйстве 367 миллионов тенге будет выделено в качестве субсидирования затрат предприятий по переработке молока.

Значительная часть финансирования будет направлена на реализацию 19 проектов по программе "Дорожная карта занятости", - отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Выделены средства на строительство новой тепломагистрали ТМ-42, которая должна обеспечить подачу тепла от ТЭЦ-1 до микрорайонов "Дачный", "Затонский" и "Усольский". Мощность проекта рассчитана с учетом новой застройки этих микрорайонов. В результате качественным теплоснабжением, по нашим расчетам, будет обеспечено около 20 тысяч человек. В городе Аксу будет построена ледовая арена, а в Павлодаре в связи с ростом потребности в IT-специалистах будет реконструировано здание и укреплена база профильного колледжа.

Депутаты областного маслихата подчеркнули социальную направленность уточненного бюджета и приняли предлагаемый документ.