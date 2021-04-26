Цой сообщил, где работает Биртанов

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, примут ли Елжана Биртанова на работу в Минздрав, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент мы тоже такую информацию получили. Насколько мы знаем, он сейчас работает в коммерческой структуре, - ответил Алексей Цой.

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Елжану Биртанову продлили домашний арест и разрешили выходить из дома

Напомним, 21 апреля экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест, но разрешили выходить из дома. Ранее у него был полный запрет на общение с кем-либо, кроме членов семьи и адвокатов.

26 апреля глава Минздрава в прямом эфире получил первую дозу казахстанской вакцины QazVac.