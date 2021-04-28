7 медалей завоевали казахстанские боксеры на международном турнире в Сербии

Мужская сборная Казахстана по боксу завоевала семь медалей на международном турнире Belgrade Winner, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир проходил с 23 по 28 апреля в Сербии.

"Золото" в копилку команды добавили Сакен Бибосинов (до 52 килограммов) и Ертуган Зейнулинов (до 63).

Нурбек Оралбай (до 81) и Василий Левит (до 91) стали обладателями серебряных наград.

Бронзовые медали выиграли Аблайхан Жусупов (до 69), Нурканат Райыс (75) и Нурлан Сапарбай (свыше 91).

Таким образом, в активе сборной Казахстана 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".





