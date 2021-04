"Запах смерти": по всей Индии горят погребальные костры

В Индии драгоценные баллоны с кислородом для больных CoViD-19 часто привозят слишком поздно: для пациентов на ИВЛ счет идет на минуты, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, по индуистскому обычаю для умершего нужно подготовить погребальный костер в течение суток после смерти. Во многих случаях обряд совершается спустя несколько часов, все стараются сделать как можно скорее: жаркая страна, тело разлагается быстро. Родственники сами приносят 200, а то и 400 килограммов дров. Последние несколько дней в стране по две, а то и по три тысячи смертей в сутки только из-за коронавируса.

Однако медики поговаривают, что эти цифры явно занижены, потому что не включают неподтвержденные случаи.

Крематории на такие количества не рассчитаны, поэтому пламя скорби горит повсюду, особенно на окраинах городов. Через четыре дня после прощания семья приходит, чтобы просеять прах и погрузить его в воды Ганга.

Many Americans will be woken up to this searing image. If you’ve never been to a cremation, the smell of death never leaves you. My heart breaks for all my friends and family in Delhi and India going through this hell. pic.twitter.com/NVk6CazKEG