"Запах смерти": по всей Индии горят погребальные костры

В Индии драгоценные баллоны с кислородом для больных CoViD-19 часто привозят слишком поздно: для пациентов на ИВЛ счет идет на минуты, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, по индуистскому обычаю для умершего нужно подготовить погребальный костер в течение суток после смерти. Во многих случаях обряд совершается спустя несколько часов, все стараются сделать как можно скорее: жаркая страна, тело разлагается быстро. Родственники сами приносят 200, а то и 400 килограммов дров. Последние несколько дней в стране по две, а то и по три тысячи смертей в сутки только из-за коронавируса.

Однако медики поговаривают, что эти цифры явно занижены, потому что не включают неподтвержденные случаи.

Крематории на такие количества не рассчитаны, поэтому пламя скорби горит повсюду, особенно на окраинах городов. Через четыре дня после прощания семья приходит, чтобы просеять прах и погрузить его в воды Ганга.

Если вы когда-нибудь были на кремации, этот запах смерти никогда вас не оставит, — написал в соцсети Twitter профессор Массачуссетского университета, индиец по происхождению Випин Наранг.

Many Americans will be woken up to this searing image. If you’ve never been to a cremation, the smell of death never leaves you. My heart breaks for all my friends and family in Delhi and India going through this hell. pic.twitter.com/NVk6CazKEG — Vipin Narang (@NarangVipin) April 25, 2021

Одна женщина, у которой умер брат, в приступе отчаяния обвинила правительство во главе с Нарендрой Моди в том, что творится в стране.

Он зажег погребальный костер в каждом доме, — сказала она.

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Недавно в стране провели традиционный религиозный праздник — Кумбха Мела. Это массовое паломничество к святым местам. А с точки зрения эпидемиологии это многотысячное скопление народа. Вдобавок им именно сейчас понадобилось проводить местные выборы. В итоге, например, самый густонаселенный штат Уттар-Прадеш (почти 200 миллионов жителей) имеет около 30 тысяч зараженных в день.





Многие погибают не в больнице, а в рикше, в машине или прямо на земле, дожидаясь очереди на госпитализацию. Семьи сами возят своих заболевших из больницы в больницу и часто с одним и тем же результатом: коек нет, кислорода нет.

Этот пожилой человек дышит только потому, что его удалось довезти до гурдвары — так называются храмы сигхов.

Телевидение Нью-Дели сообщает о тройной мутации ковида: три разных штамма взаимно обменялись генами и произвели на свет нечто совершенно новое и живучее.

Здесь однозначно ни о каких мутациях речи быть не может, — заявил доктор медицинских наук, врач Антон Ершов.

По мнению медика, главная причина индийской катастрофы — слабое здравоохранение.