Установлен возраст Красного моря

Ученые установили возраст Красного моря, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ученые-геофизики выяснили, что Красное море примерно вдвое древнее, чем считали ранее.

Согласно новым данным, опубликованным в журнале Nature Communications, заложение морского бассейна и формирование океанической земной коры по всей длине Красноморского рифта началось около 13 млн лет назад.

Существующие геологические модели Красного моря часто противоречат друг другу, в основном из-за ограниченности данных высокого разрешения и влияния наложенных слоев соли. Например, из-за солевых отложений не работают магнитные методы, так как лава, извергающаяся под соляными покровами, имеет магнитные сигнатуры, значительно отличающиеся от лав в других океанах. Мы решили начать все сначала, без предубеждений, и использовать данные о гравитации и землетрясениях, которые позволили нам "увидеть" кору сквозь солевые слои, - приводятся в пресс-релизе Научно-технологического университета имени короля Абдаллы слова одного из авторов исследования Фрукье ван дер Цвана.

Авторы исследования объединили данные о распределении вертикального градиента силы тяжести, полученные с помощью спутников, отслеживающих гравитационное поле Земли, с картами морского дна высокого разрешения, химическим составом горных пород и данными о землетрясениях, чтобы построить новую геолого-геофизическую модель бассейна.

Оказалось, что Красное море имеет довольно простую геологическую структуру классического молодого океана с вулканами, расположенными по всей длине медленно распространяющегося рифта. Такие характеристики типичны для всех срединно-океанических хребтов, расположенных в осевых частях океанов по всему миру.

Большая часть Красного моря подстилается океанической корой, а континентальные плиты по обе стороны бассейна отстоят друг от друга дальше, чем указывали ранее. ван дер Цван

По мнению исследователей, Красное море - не молодой, а вполне зрелый океанский бассейн возрастом около 13 млн лет.