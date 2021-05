Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

В NASA заявили, что покинувший Международную космическую станцию (МКС) космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом представители NASA сообщили в официальном Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению, астронавты Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шэннон Уолкер и Соити Ногути вернулись на Землю после полугодовой научной миссии на борту Международной космической станции (МКС).

Корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити, штат Флорида.

Астронавты отправились на корабле Crew Dragon к МКС с первым рабочим полетом в ноябре 2020 года. Пуск корабля был совершен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 6:27 по времени Нур-Султана) с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

????Destination: Panama City, Florida



At 2:56am ET (06:56 UT) , @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en touchdown on Earth after a six-month science mission aboard the @Space_Station. pic.twitter.com/02Qw0BsrNc