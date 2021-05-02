Папа Римский поздравил православных с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, понтифик произнес воскресную проповедь из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

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Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи! Папа Римский Франциск

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Также он выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Израиле - в результате давки на религиозной церемонии погибли 45 человек.

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Пасха отмечается в воскресенье православными церквями и рядом католических Восточных церквей.