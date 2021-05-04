В Нур-Султане и ряде регионов объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и восьми областях Казахстана, сообщает zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью 4 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
Днем в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20 м/с.
Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 2 градуса.
Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 3 градуса, туман. Ветер юго-западный днем местами порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.
Днем в Акмолинской области ожидается восточный, юго-восточный ветер местами 15-20 м/с. Ночью ожидаются местами заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
Ночью в Павлодарской области сохраняется местами ветер северный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью сохраняется ветер северный порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем 18 м/с.
Днем 4-сутки 5 мая в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 м/с. Ночью 4 мая местами сохраняются заморозки 2 градуса. В Жезказгане ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15 м/с.
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