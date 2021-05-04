Токаев дал поручения зампредседателю АНК

Глава государства принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей работе АНК, итогах ее XXIX сессии и актуальных тенденциях в этнополитической сфере.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Ассамблеи, усиления аналитико-мониторингового, регионального и молодежного направлений деятельности.

Президенту доложили о принимаемых мерах по профилактике межэтнической напряженности, перспективах дальнейшей интеграции этносов, реализации специальных проектов АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.

По итогам встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.