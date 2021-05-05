Названа страна – лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию гигантской лабораторией по выведению новых штаммов COVID-19, сообщает zakon.kz.

РИА Новости приводит его слова о том, что пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны.

У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше. профессор Доминго Альвес

Ученый указал на особую опасность амазонского штамма коронавируса (P.1), выявленного в городе Манаус, после чего Бразилия переживает "откат сценария" — в группу риска начали входить более молодые люди, в том числе беременные женщины. Альвес предупредил, что выявление новых штаммов "носит спорадический характер". Кроме того, ученый подчеркнул, что существует еще один фактор риска — это контакты вируса с привитыми людьми, за счет чего образуются новые мутации COVID-19, способные пробивать "щит антител".

Ранее в Бразилии нашли новый опасный штамм коронавируса, который сочетает в себе 18 разных мутаций. Новый вид инфекции, обнаруженный в городе Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс, имеет комбинацию особенностей, присущих ранее выявленным опасным типам COVID-19. Отмечается, что отдельные мутации свойственны британскому, южноафриканскому и двум другим бразильским штаммам.

По данным университета Джонса Хопкинса, на утро 3 мая, в мире выявили 152 497 194 случая COVID-19. Больше всех из них — в США (32,4 миллиона), Индии (19,6 миллиона) и Бразилии (14,8 миллиона). При этом уже вылечились от коронавируса 89 289 843 человека по всему миру. Скончались 3 199 014 человек, из них 577 тысяч — в США, 407,6 тысячи — в Бразилии и 217,2 тысячи — в Мексике.