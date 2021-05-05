Экс-вице-министр образования стал президентом Нархоза

Мирас Дауленов назначен президентом - председателем правления университета Нархоз, сообщает zakon.kz.

Решением Совета директоров НАО "Университет Нархоз" в должности президента – председателя правления Университета утвержден Дауленов Мирас Мухтарович, - говорится в сообщении на сайте вуза.

Дауленов Мирас Мухтарович родился в Усть-Каменогорске в 1983 году.

Окончил с отличием Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова. После чего продолжил обучение в докторантуре Вроцлавского Университета (Польша), получив в 2012 году степень Ph.D.

В разные годы работал во Вроцлавском Университете (Польша) и в Университете КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева, занимая должности преподавателя, заведующего кафедрой, проректора по науке, директора Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова, заместителя Председателя правления, Провоста.

С 2019 года Дауленов занимал должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Курировал вопросы развития высшего образования и науки.

Член Исполнительного совета Азиатского сообщества международного права, Научно-консультативных советов при Верховном Суде, Конституционном Совете и Экономическом Суде СНГ.

4 мая Дауленов освобожден от должности вице-министра образования и науки.