В Министерстве обороны состоялось торжественное собрание

В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщает zakon.kz.

Высший командный состав Вооруженных Сил Республики Казахстан во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым почтил память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания и возложением цветов к монументу "Мәңгі есімізде".

Выступая перед личным составом, руководитель оборонного ведомства отметил, что военнослужащие достойно выполняют конституционный долг перед Родиной, постоянно поддерживая высокий уровень боевой готовности.

Только за 2020 учебный год в Вооруженных Силах подготовлено свыше 60-ти тысяч специалистов, проведено более 74-х тысяч мероприятий, в числе которых бригадные тактические и корабельные учения, практические стрельбы, полевые выходы, летные смены, водолазные погружения, парашютные прыжки.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев особо подчеркнул, что Президентом РК – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Касым-Жомартом Токаевым дана высокая оценка достигнутым успехам в деле руководства и управления войсками, поддержания их высокой боевой готовности и обеспечения обороноспособности государства.

Накануне в Акорде Глава государства вручил очередные воинские звания высшего офицерского состава "генерал-лейтенант" – заместителю министра обороны Руслану Шпекбаеву и первому заместителю начальника Генерального штаба Марату Хусаинову. Воинского звания "генерал-майор" удостоены заместитель начальника Генерального штаба Серик Бурамбаев, командующие войсками региональных командований "Запад" и "Астана" Нурлан Алдияров и Мереке Кучекбаев, начальник штаба регионального командования "Восток" Куанышбек Уштаев, начальник Тыла Вооруженных Сил Алмаз Ахмадиев.

Указом Президента государственных наград удостоены 23 военнослужащих и представителей гражданского персонала Вооруженных Сил.

Это оценка деятельности всего личного состава Вооруженных Сил, и она накладывает на нас большую ответственность, – добавил министр обороны.

В завершение торжественного мероприятия министр обороны вручил государственные награды и присвоенные досрочно воинские звания.