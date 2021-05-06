Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в Нур-Султане

Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в столице, передает zakon.kz.

Чемпионка мира в трех весовых категориях из Казахстана Фируза Шарипова

прокомментировала заявление Софьи Очигавы по поводу гонорара в 500 тысяч

долларов за поединок с казахстанкой в Нур-Султане. Также она назвала соперницу на

этот бой, запланированный на День столицы 6 июля.

- Софья Очигава заявила, что готова боксировать с Вами за 500 тысяч долларов.

Как Вы это оцениваете?

- Софья назвала адекватную сумму. В данный момент она является обязательной

претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Это

уникальный шанс в одном бою завоевать все основные титулы. Тейлор в прошлом

бою, например, получила 1,38 миллиона долларов без учета бонусов, а ее соперница

Наташа Джонас - 485 тысяч. Софья более титулованная, чем Наташа, поэтому ее

гонорар должен быть как минимум не меньше.

И если все-таки Софья встретится с Кэти Тейлор раньше, чем я отберу у нее это

право, я уверена, что ей предложат гораздо более высокий гонорар. У их

противостояния большая история. Они неоднократно встречались в любителях с

переменным успехом, и в финале Олимпиады Софья незаслуженно проиграла Кэти.

Очигава отправила Тейлор в нокдаун, но рефери пропустил это, как будто ничего не

было. Из политических соображений победу в Лондоне присудили ирландке. Но я

уверена, что Софья тогда должна была побеждать.

К сожалению, бюджет мероприятия в Нур-Султане не позволяет выполнить

требование Софьи по гонорару. Поэтому соперница будет другая.

- А уже известно, кто это будет?

- Да, у нас достигнута устная договоренность с Ангелиной Семеновой, в ближайшее

время должны подписать контракт. Мы приглашали ее в качестве запасной соперницы

на бой за титул чемпионки мира IBA, так как у танзанийки были проблемы со въездом в

страну. Но потом все решилось благополучно, и бой с Семеновой не состоялся. Так что

собираемся провести его сейчас.

Напомним, поединок между Фирузой Шариповой и Софьей Очигава был запланирован

на 3 апреля в Казани, но не состоялся по финансовым причинам. Вместо этого

Шарипова встретилась с Юлией Чернобородовой и победила техническим нокаутом в

четвертом раунде.

Также казахстанская спортсменка заявила, что одержит победу на Кэти Тэйлор, если

их бой состоится.