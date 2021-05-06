Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в Нур-Султане

Определилась соперница Фирузы Шариповой на бой 6 июля в столице, передает zakon.kz.
Чемпионка мира в трех весовых категориях из Казахстана Фируза Шарипова
прокомментировала заявление Софьи Очигавы по поводу гонорара в 500 тысяч
долларов за поединок с казахстанкой в Нур-Султане. Также она назвала соперницу на
этот бой, запланированный на День столицы 6 июля.
- Софья Очигава заявила, что готова боксировать с Вами за 500 тысяч долларов.
Как Вы это оцениваете?
- Софья назвала адекватную сумму. В данный момент она является обязательной
претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Это
уникальный шанс в одном бою завоевать все основные титулы. Тейлор в прошлом
бою, например, получила 1,38 миллиона долларов без учета бонусов, а ее соперница
Наташа Джонас - 485 тысяч. Софья более титулованная, чем Наташа, поэтому ее
гонорар должен быть как минимум не меньше.
И если все-таки Софья встретится с Кэти Тейлор раньше, чем я отберу у нее это
право, я уверена, что ей предложат гораздо более высокий гонорар. У их
противостояния большая история. Они неоднократно встречались в любителях с
переменным успехом, и в финале Олимпиады Софья незаслуженно проиграла Кэти.
Очигава отправила Тейлор в нокдаун, но рефери пропустил это, как будто ничего не
было. Из политических соображений победу в Лондоне присудили ирландке. Но я
уверена, что Софья тогда должна была побеждать.
К сожалению, бюджет мероприятия в Нур-Султане не позволяет выполнить
требование Софьи по гонорару. Поэтому соперница будет другая.
- А уже известно, кто это будет?
- Да, у нас достигнута устная договоренность с Ангелиной Семеновой, в ближайшее
время должны подписать контракт. Мы приглашали ее в качестве запасной соперницы
на бой за титул чемпионки мира IBA, так как у танзанийки были проблемы со въездом в
страну. Но потом все решилось благополучно, и бой с Семеновой не состоялся. Так что
собираемся провести его сейчас.
Напомним, поединок между Фирузой Шариповой и Софьей Очигава был запланирован
на 3 апреля в Казани, но не состоялся по финансовым причинам. Вместо этого
Шарипова встретилась с Юлией Чернобородовой и победила техническим нокаутом в
четвертом раунде.
Также казахстанская спортсменка заявила, что одержит победу на Кэти Тэйлор, если
их бой состоится.
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