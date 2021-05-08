Токаев и Путин обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Дня Победы

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Великой Победы. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, - говорится в сообщении на сайте Акорды.

В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая.

Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты.