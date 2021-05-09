Легендарный театр - ровесник великой победы!

Созданный в победном 1945 году первый в мире Театр для Детей и Юношества Казахстана, основанный Героем Социалистического Труда, Народной артисткой СССР Наталией Ильиничной Сац поздравляет всех казахстанцев, наших дорогих ветеранов и всех военнослужащих с Великим Днем Победы!

Этот священный день, 9 мая, хранится в наших сердцах и душах как символ великого героизма, храбрости, отваги, несравнимого патриотизма и мужества людей, отстоявших мир на Земле.

Дорогие наши ветераны! Только вам известна цена этой победы! Вы, как никто другой знаете, что День Победы - это не просто историческая дата, это День, который явил миру радость освобождения, День великого человеческого подвига.

Не передать словами нашу благодарность Вам и тот трепет, который мы ощущаем, осознавая, насколько велики ваши заслуги в этой долгожданной победе над фашизмом и насилием. Вы являетесь примером доблести и патриотизма, верной любви к своей Родине и к своему народу.

Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, проявляя доблестную отвагу и несгибаемую волю. Почти половина из них не вернулась домой. Мы склоняем головы в память о тех, кто мужественно сражался на полях сражений и отдал свою жизнь за Родину и за нашу с вами свободу, кто отчаянно сражался с врагом во имя своих матерей и детей, во имя мира на всей земле.

На фронте и в тылу, не щадя себя и преодолевая неимоверные трудности, наши деды и прадеды с честью выполняли свой гражданский долг, сполна испытав на себе все тяготы военных лет и послевоенной разрухи.

Мы от всего сердца поздравляем всех военнослужащих национальных Воооруженных Сил Казахстана: солдат, сержантов, офицеров и генералов - всех тех, кто сегодня стоит на страже нашего спокойствия и мирной жизни, всех, кто добросовестно выполняет свой профессиональный долг и самоотверженно, подчас проявляя подлинный героизм, выполняет сложные и ответственные задачи. Честные, отважные и надежные, вы - самые настоящие, ведь на ваших плечах лежит большая ответственность за всех нас.

Желаем вам крепкого, несокрушимого здоровья, неиссякаемой энергии и простого человеческого счастья! Пусть ваши сердца остаются такими же мужественными и храбрыми, а отвага и крепость духа никогда не покидает вас, ведь ваши судьбы - судьбы настоящих, сильных, смелых и волевых мужчин являются примером для подражания и поводом для гордости!

Дорогие друзья! Желаем всем вам мирного неба, яркого солнца над головой, детского смеха и улыбок матерей. Стабильности, процветания и благополучия во всем! Радости и счастья в каждый дом! С Днем Великой Победы!