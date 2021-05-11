Израильские самолеты наносят удары по северной части сектора Газа

Самолеты израильской армии наносят удары по городу Бейт-Ханун в северной части сектора Газа, сообщает zakon.kz.

Как передает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa, в результате авианалетов несколько человек получили ранения. Все они доставлены в местные медучреждения.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа. На израильскую территорию прилетели четыре ракеты, а также воздушные шары со взрывчаткой. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщается в Twitter Вооруженных сил Израиля.

По информации газеты Alquds, из сектора Газа по Иерусалиму были выпущены 7 ракет, и только одна из них была перехвачена израильской системой ПРО "Железный купол".

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) ранее взяла на себя ответственность за нанесение 30 ракетных ударов по израильскому городу Сдерот, назвав это ответом на действия израильской полиции против палестинцев в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и в его пригороде Шейх-Джаррах.

Правительство Израиля, утверждают журналисты, разрешило проведение операции в Секторе Газы. Но пока только в виде ударов с воздуха.

Накануне обстрела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в штаб-квартиру ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Тель-Авиве, удары по которому пообещали нанести боевики "Исламского джихада". Он заявил, что группировки в Газе "перешли красную черту".

В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится: "За последние несколько часов нанесены удары по двум ракетным установкам, двум позициям, откуда велся обстрел, восемь функционеров ХАМАС в Газе ликвидированы."

Министр обороны Израиля Ганц объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от Газы на 48 часов.