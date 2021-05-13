Жители Актау собрались на Айт намаз - видео с дрона

Во всех мечетях Казахстана мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Ораза айт, сообщает zakon.kz.

Акимат Актау опубликовал видео утренней молитвы.

По данным ведомства, у центральной мечети Бекет ата собрались сотни жителей.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана заявляло, что праздничный Ораза айт намаз будет проводиться по всему Казахстану во дворах мечетей в связи с тем, что было получено разрешение от местных главных санитарных врачей.

В 2021 году Ораза айт начался 13 мая. Ораза айт отмечают сразу после завершения Рамазана.

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