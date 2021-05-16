Чем опасны кондиционеры, рассказал врач 

Долгое нахождение под кондиционером может привести к развитию серьезного заболевания. Об этом рассказал врач и академик РАН Юрий Беленков, сообщает zakon.kz.

Cильная разница температур, на улице и дома, может стать причиной развития у человека пневмонии.

По санитарным нормам разница в температуре должна быть не больше 5–7 градусов. Этого достаточно для комфортного пребывания. И это защитит от насморка, радикулитов, вплоть до пневмонии, что, к сожалению, бывает, когда увлекаются кондиционерами,– рассказал Ura.news врач.

Внутри кондиционера могут скапливаться бактерии, во влажной среде может появляться плесень, споры грибов. Все это может провоцировать развитие инфекционных заболеваний органов дыхания, начиная от хламидий, микоплазмы, грибковой инфекцией. Высушенный воздух также приводит к раздражению слизистых, из-за чего возникает першение в горле, кашель и чихание.