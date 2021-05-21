В Аэропорт Алматы можно войти только по Ashyq

В аэропорт Алматы с сегодняшнего дня официально введена система Ashyq, передает zakon.kz.

С 21 мая вход в терминал Международного аэропорта Алматы для всех посетителей, включая сотрудников аэропорта, а также встречающих и провожающих, теперь возможен через систему Ashyq.

Для входа необходимо:

- скачать приложение Ashyq и зарегистрироваться в нем

- при входе в терминал отсканировать QR-код и предъявить его сотруднику службы безопасности

- если вы пользуетесь не смартфоном, а обычным телефоном, приготовьте, пожалуйста, ИИН и предъявите его сотруднику службы безопасности для того, чтобы он проверил ваш статус

- иностранным гражданам для проверки статуса нужно предъявить при входе паспорт.

Посетители с "желтым" и "красным" статусами в здание терминала допускаться не будут.

Проверить статус пассажиры могут заранее с помощью нейтрального QR-кода на сайте аэропорта Алматы.