Павлодарский магазин техники эвакуировали после сообщения о бомбе

В субботу, 22 мая, около пяти вечера мужчина сообщил в полицию о заложенной бомбе в павлодарским магазине техники, сообщает zakon.kz.

Подозреваемого удалось оперативно вычислить, передает Павлодар-онлайн.

В полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что "в здании магазина Sulpak по улице Жаяу Мусы, 2 заложена бомба". Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа, пожарный расчет и скорая помощь. Были эвакуированы все посетители и техперсонал, - рассказали в региональном департаменте полиции.

Саперы осмотрели здание, посторонних предметов не обнаружили. Подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма установили, им оказался мужчина 1988 года рождения. Ведется досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК. Виновному по этой статье грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы.