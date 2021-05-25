Сборная Казахстана по хоккею сохраняет место в плей-офф ЧМ-2021

Сборная Канады по хоккею потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2021. Их обыграла сборная Германии. Счет 3:1, передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, три шайбы сборной Германии были заброшены Штефаном Лойблем (11-я минута), Маттиасом Плахта (12-я) и Корбинианом Хольцером (58-я). А сборной Канады удалось забросить лишь одну шайбу - Ник Пол (19-я).

Таким образом, сборная Канады потерпела третье поражение подряд на турнире.

Это в свою очередь позволило сборной Казахстана остаться в зоне плей-офф - она занимает третье место, имея в активе четыре очка.

Сборная Казахстана впервые в истории выиграла два матча подряд в элитном дивизионе чемпионата мира: сначала она победила по буллитам Латвию - 3:2, а затем - Финляндию - 2:1.